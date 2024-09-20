Снаряды свозились несколько дней. В Донецкой области партизаны нашли крупный склад РФ

В Донецкой области партизаны нашли крупный склад со снарядами РФ. Артиллерия свозилась туда грузовиками несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Партизанам удалось выяснить, что на склад несколько дней подряд свозились КамАЗами и УРАЛами огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт.

"Агент из числа военнослужащих 36-й ОМСбр РФ, доложил нам информацию о месторасположении нового полевого артиллерийского склада вблизи населенного пункта Берестовое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Слежка партизан за оккупантами в Донецкой области

Партизаны постоянно отслеживают перемещения оккупантов в Донецкой области и проводят разведку важных объектов, участвующих в обеспечении российских военных.

Например, ранее партизаны нашли командный пункт россиян в Донецкой области, в селе Стародубовка. Он расположен на территории ангаров в лесистой местности.

Кроме того, партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области, в Евгеновке. Вход в него для большей маскировки оборудован через сарай.

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