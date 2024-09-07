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Партизани виявили замаскований командний пункт РФ у Донецькій області (фото)

Донецьк, Субота 07 вересня 2024 13:06
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Партизани виявили замаскований командний пункт РФ у Донецькій області (фото) Фото: партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Наш агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ, в ході якої було виявлено командний пункт 7-ї артилерійської бригади ЗС РФ у населеному пункті Євгенівка", - йдеться у повідомленні.

На території командного пункту було зафіксовано значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних.

"Вхід у будівлю здійснюється через хлів, що вказує на спробу приховати реальне призначення об'єкта", - додають в "АТЕШ".

Партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області (t.me/atesh_ua)

Ситуація на фронті

За даними на 7 вересня на фронті сталося 187 бойових зіткнень. Зокрема, "найгарячішими" були Покровський і Курахівський напрямки.

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ нещодавно відновили раніше втрачені позиції під Покровськом. Зокрема, як пише Forbes, ЗСУ контратакують під Покровськом.

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