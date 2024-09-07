Партизани виявили замаскований командний пункт РФ у Донецькій області (фото)
Партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Наш агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ, в ході якої було виявлено командний пункт 7-ї артилерійської бригади ЗС РФ у населеному пункті Євгенівка", - йдеться у повідомленні.
На території командного пункту було зафіксовано значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних.
"Вхід у будівлю здійснюється через хлів, що вказує на спробу приховати реальне призначення об'єкта", - додають в "АТЕШ".
Партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області (t.me/atesh_ua)
Ситуація на фронті
За даними на 7 вересня на фронті сталося 187 бойових зіткнень. Зокрема, "найгарячішими" були Покровський і Курахівський напрямки.
При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ нещодавно відновили раніше втрачені позиції під Покровськом. Зокрема, як пише Forbes, ЗСУ контратакують під Покровськом.
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