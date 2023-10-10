Снаряди для HIMARS і не тільки. США завтра виділять пакет допомоги Україні, - ЗМІ

"Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 200 мільйонів доларів у пакеті, який очікується вже в середу", - йдеться у матеріалі.

Видання уточнює, що Пентагон продовжує розширювати свій арсенал допомоги Україні, попри те, що Конгрес виключив нову допомогу Україні.

Що передадуть Україні

У пакет входить озброєння:

Ракети AIM-9 Sidewinder для ППО;

артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

протитанкові ракети TOW;

також 155-мм і 105-мм снаряди.

Також до нього також входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Загальна допомога Україні

Це вже 48-й раз, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення чисельності збройних сил для постачання українських військових технікою з американських запасів.

США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів від початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Допомога Україні від США

Конгрес США нещодавно не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет - питання планують обговорити окремо. Крім цього, у відставку відправили прихильника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а у Байдена, за інформацією ЗМІ, шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

Днями ж The Telegraph написав, що Байден збирається просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні в розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.

Також сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів.