Снаряди для HIMARS і не тільки. США завтра виділять пакет допомоги Україні, - ЗМІ
Сполучені Штати Америки завтра, 11 жовтня, оголосять про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть снаряди для HIMARS і озброєння для ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 200 мільйонів доларів у пакеті, який очікується вже в середу", - йдеться у матеріалі.
Видання уточнює, що Пентагон продовжує розширювати свій арсенал допомоги Україні, попри те, що Конгрес виключив нову допомогу Україні.
Що передадуть Україні
У пакет входить озброєння:
- Ракети AIM-9 Sidewinder для ППО;
- артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- протитанкові ракети TOW;
- також 155-мм і 105-мм снаряди.
Також до нього також входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.
Загальна допомога Україні
Це вже 48-й раз, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення чисельності збройних сил для постачання українських військових технікою з американських запасів.
США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів від початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Допомога Україні від США
Конгрес США нещодавно не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет - питання планують обговорити окремо. Крім цього, у відставку відправили прихильника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті.
Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а у Байдена, за інформацією ЗМІ, шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.
Днями ж The Telegraph написав, що Байден збирається просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні в розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.
Також сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів.
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