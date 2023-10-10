Снаряды для HIMARS и не только. США завтра выделят пакет помощи Украине, - СМИ

Соединенные Штаты Америки завтра, 11 октября, объявят о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут снаряды для HIMARS и вооружение для ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до 200 миллионов долларов в пакете, который ожидается уже в среду", - говорится в материале.

Издание уточняет, что Пентагон продолжает расширять свой арсенал помощи Украине, несмотря на то, что Конгресс исключил новую помощь Украине.

Что передадут Украине

В пакет входит вооружение:

Ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО;

артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

противотанковые ракеты TOW;

также 155-мм и 105-мм снаряды.

Также в него также входят боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Общая помощь Украине

Это уже 48-й раз, когда США воспользовались президентскими полномочиями по сокращению численности вооруженных сил для снабжения украинских военных техникой из американских запасов.

США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 44 миллиардов долларов с начала неспровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.

Помощь Украине от США

Конгресс США недавно не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете – вопросы планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили сторонника помощи Украине спикера Кевина Маккарти.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

На днях The Telegraph написал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Также сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.