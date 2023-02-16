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Снаряд влучив у будинок. Через обстріл росіян у Херсонській області загинуло подружжя

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Херсонська область, Четвер 16 лютого 2023 10:57
Снаряд влучив у будинок. Через обстріл росіян у Херсонській області загинуло подружжя Фото: через обстріл росіян у Херсонській області загинуло подружжя (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області в селі Зміївка через обстріл загинуло подружжя. Під час обстрілу ворожий снаряд влучив у їх оселю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Черговий трагічний ранок у Херсонській області. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя - чоловік та жінка. На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей", - йдеться в повідомленні.

В ОВА також зазначили, що російські артилеристи знали куди били, тож це був цілеспрямований удар по цивільних жителях області.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти 52 рази атакували Херсонську область, з яких 21 раз поцілили по Херсону.

Додамо, також ми писали, що росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку Херсонської області, щоб дискредитувати ЗСУ.

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