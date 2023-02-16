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Росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб

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Четвер 16 лютого 2023 08:18
Росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб Фото: Росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни 14 лютого обстріляли територію селища Чаплинка Херсонської області, яку тимчасово контролюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог здійснив атаку, щоб звинуватити та дискредитувати ЗСУ.

"За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку, зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", - вказали у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни в тимчасово окупованому Криму запустили масову кампанію по збору крові.

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