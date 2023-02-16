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Снаряд попал в дом. Из-за обстрела россиян в Херсонской области погибли супруги

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Херсонская область, Четверг 16 февраля 2023 10:57
Снаряд попал в дом. Из-за обстрела россиян в Херсонской области погибли супруги Фото: из-за обстрела россиян в Херсонской области погибли супруги (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области в селе Змиевка из-за обстрела погибли супруги. Во время обстрела вражеский снаряд попал в их дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Очередное трагическое утро в Херсонской области. Из-за российского обстрела села Змиевка Бериславского района погибли супруги - супруги. На рассвете в их дом попал вражеский снаряд, который оборвал жизнь двух мирных людей", - говорится в сообщении.

В ОВА также отметили, что российские артиллеристы знали куда били, так что это был целенаправленный удар по гражданским жителям области.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты 52 раза атаковали Херсонскую область, из которых 21 раз попали по Херсону.

Добавим, также мы писали, что россияне обстреляли временно оккупированную Чаплынку Херсонской области, чтобы дискредитировать ВСУ.

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