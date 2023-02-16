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Поцілила у причал та ботанічний сад. РФ за добу понад 20 разів обстріляла Херсон

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Херсон, Четвер 16 лютого 2023 09:50
Поцілила у причал та ботанічний сад. РФ за добу понад 20 разів обстріляла Херсон Фото: РФ атакувала причал та ботанічний сад в Херсоні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 52 рази атакували Херсонську область, 21 раз поцілили по Херсону. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Прицільно били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі жителів Херсона", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в Херсонської області через російські обстріли 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялось, у середу ввечері, 15 лютого, у Херсоні вкотре пролунали вибухи.

При цьому жителів Херсона та області закликають не створювати масових скупчень у зв'язку з російськими обстрілами.

Окрім того, у Херсоні заборонили фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Нагадаємо, що лише за добу 14 лютого росіяни обстріляли Херсон та область 38 разів, двоє людей отримали поранення.

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