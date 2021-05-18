СН не согласовала отставку Степанова, а бензин и ДТ резко подешевели: новости за 17 мая

"Слуга народа" на вчерашнем заседании фракции не пришла к согласию по отставке министра здравохранения Максима Степанова, похищенный в Молдове украинский судья Николай Чаус записал видеообращение, бензин и дизельное топливо резко подешевели. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 17 мая, - в материале РБК-Украина.

СН на фракции не пришла к согласию по отставке Степанова. Решат на заседании Рады

"Слуга народа" на вчерашнем заседании фракции обсудила вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Нардепы решили определиться с этим вопросом уже в сессионном зале.

Отметим, что профильный комитет не поддержал представление об увольнении Степанова.

"Слуга народа" одобрила кандидатов на кресла Криклия и Петрашко

"Слуга народа" на заседании фракции предварительно одобрила кандидата на должность министра развития экономики. Нардепы предварительно поддержали кандидатуру действующего главы налоговой Алексея Любченко.

Кроме того, как сказала замглавы фракции Евгения Кравчук, СН также поддержала кандидатуру руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова на пост главы Мининфраструктуры.

Чаус записал видео после похищения. Готов сотрудничать с украинским следствием

Похищенный в Молдове украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. В нем он говорит о готовности к сотрудничеству с украинским следствием, но требует гарантий безопасности.

В обращении Чаус говорит, что находится в безопасности, но не будет раскрывать свое местонахождение. Он также объяснил свое похищение тем, что "так надо было сделать".

У Путина отреагировали на идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

В Кремле отреагировали на идею обмена нардепа Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, на украинских политзаключенных в России. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

Бензин и ДТ резко подешевели после решения Кабмина ограничить цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Автогаз, который не попал под госрегулирование, подорожал на 1 копейку.

Цены упали после того, как Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 гривен за литр для бензинов и 27,89 гривен за литр для дизельного топлива.

В Украине начали вакцинировать людей из очереди в "Дия", но не всех

В Украине началась вакцинация от коронавируса людей, которые записались на прививку через приложение или портал "Дия". Первых людей из очереди вакцинировали в минувшие выходные.

Сейчас прививать из очереди в "Дия" начали только людей старше 65 лет. Получить первую дозу вакцины от коронавируса можно в центрах вакцинации, которые открыли в Украине.

В киевской подземке пассажир попал под поезд

Днем 17 мая в Киеве остановили движение "красной" ветки метро из-за падения человека под поезд. Инцидент произошел на станции "Арсенальная".

"Мужчина жив. Его госпитализировали медики", - сообщили в КГГА.

Погода в Украине резко ухудшилась. Объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 18 мая резко ухудшится. В стране объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник в Украине грозы днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).