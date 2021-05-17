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У Путина отреагировали на идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 12:45
У Путина отреагировали на идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле отреагировали на идею обмена нардепа Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, на украинских политзаключенных в России. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", - сказал он.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Медведчука на украинских политзаключенных в России, но это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.

Напомним, 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку - круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года.

Как писало РБК-Украина, после этого, на Медведчука надели электронный браслет.

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