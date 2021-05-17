Бензин и ДТ резко подешевели после решения Кабмина ограничить цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Автогаз, который не попал под госрегулирование, подорожал на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,20 гривен за литр (-0,27 гривен), на бензин А-95 - 29,01 гривен за литр (-0,48 гривен), на дизельное топливо - 27,39 гривен за литр (-0,97 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,01 гривен).

Цены упали после того, как Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 гривен за литр для бензинов и 27,89 гривен за литр для дизельного топлива.

В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1-2 гривны. Так на WOG бензин подешевел на 1,77 гривен, на ОККО - на 1,77 гривен, на Shell - на -0,86 гривен, на Параллель - на -1,58 гривен, на KLO на 0,99 гривен, на SOCAR - на 2,06 гривен.

Кроме того, до решения правительства средние цены на дизельное топливо были выше ценового потолка в 27,89 гривен. Сети АЗС опустили цены на 1-2 гривну, чтобы соответствовать новым требованиям.

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: