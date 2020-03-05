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СН может собрать фракцию перед внеочередным заседанием Рады

Новости » Политика     05.03.2020 - 16:59
СН может собрать фракцию перед внеочередным заседанием Рады
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы определят, хватает ли голосов за выражение недоверия генпрокурору

Фракция "Слуга народа" может собраться на заседание перед внеочередным заседанием Верховной рады. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутаты определят, насколько хватает голосов за выражение недоверия генпрокурору.

"Возможно, у нас будет короткая встреча (фракции, - ред.) перед голосованием. Возможно, мы там проведем сигнальное голосование", - заявил парламентарий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. По его словам, чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

Как писало РБК-Украина, в четверг вечером Верховная рада соберется на внеочередное заседание, на котором может выразить недоверие Руслану Рябошапке. Начало заседания запланировано на 18:30 . Глава парламента Дмитрий Разумков ожидает, что оно продлится около двух часов.

В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сегодня парламент не будет назначать нового генерального прокурора.

По данным источников РБК-Украина, на эту должность рассматриваются нардеп Сергей Ионушас и врио главы ГБР Ирина Венедиктова.

Зеленский о Рябошапке: нет результата - до свидания В Раде спрогнозировали продолжительность внеочередного заседания в четверг
Новости Украины Верховная РадаСлуга народаАлександр КорниенкоРуслан Рябошапка
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