ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СН може зібрати фракцію перед позачерговим засіданням Ради

Новини » Політика     05.03.2020 - 16:59
СН може зібрати фракцію перед позачерговим засіданням Ради
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи визначать, чи вистачає голосів за висловлення недовіри генпрокурору

Фракція "Слуга народу" може зібратися на засідання перед позачерговим засіданням Верховної ради. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, депутати визначать, наскільки вистачає голосів за висловлення недовіри генпрокурору.

"Можливо, у нас буде коротка зустріч (фракції, - ред.) перед голосуванням. Можливо, ми там проведемо сигнальне голосування", - заявив парламентар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. За його словами, чиновники не повинні обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.

Як писало РБК-Україна, в четвер увечері Верховна рада збереться на позачергове засідання, на якому може висловити недовіру Руслану Рябошапці. Початок засідання запланований на 18:30. Глава парламенту Дмитро Разумков очікує, що воно триватиме близько двох годин.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні парламент не буде призначати нового генерального прокурора.

За даними джерел РБК-Україна, на цю посаду розглядаються нардеп Сергій Іонушас і т.в.о. глави ДБР Ірина Венедиктова.

Зеленський про Рябошапку: немає результату - до побачення У Раді спрогнозували тривалість позачергового засідання у четвер
Новини України Верховна РадаСлуга народаОлександр КорнієнкоРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся