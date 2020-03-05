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В Раде спрогнозировали продолжительность внеочередного заседания в четверг

Новости » Политика     05.03.2020 - 15:14
В Раде спрогнозировали продолжительность внеочередного заседания в четверг
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков пояснил, что процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору достаточно длительная

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание парламента в четверг, 5 марта, продлится где-то от 1,5 до 2 часов. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору достаточно длительная.

"В 18:30 оно начнется. Я думаю, что оно будет где-то от 1,5 до 2-х часов. Там достаточно большая процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Украины. Уже по результатам зал будет определяться и принимать соответствующее решение", - заявил Разумков.

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сегодня Верховная рада не будет назначать нового генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в четверг рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Внеочередное заседание начнется в 18:30.

Так, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде определиться с постановлением о недоверии генпрокурору.

Добавим также, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина недовольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит выражение недоверия Рябошапке Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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