СН соберется на заседание фракции до внеочередного заседания Рады

В среду, 4 марта, перед внеочередным заседанием Верховной рады состоится заседание фракции "Слуга народа". Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Вместе с тем время проведения не уточняется.

"Сегодня запланировано заседание фракции. Оно состоится до внеочередного заседания ВР", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, "Слуга народа" собиралась на заседание фракции во вторник, 3 марта. На заседании нардепы предварительно согласовали кадровые перестановки в Кабинете министров.

Как писало РБК-Украина ранее, во вчерашнем заседании СН принимал участие и глава государства Владимир Зеленский. Отмечалось, что заседание фракции планировалось на 19:00, однако президент опоздал. Заседание началось с задержкой почти в полчаса.

Добавим также, на заседании президент предложил нынешнего вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность главы Кабинета министров.

Так, 28 марта стало известно, что Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Соответствующее объявление появилось на сайте ВР. Отмечалось, что заседание состоится в среду, 4 марта, в 16:00.