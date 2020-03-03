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На заседании фракции СН будет предварительное голосование за перезагрузку Кабмина

Новости » Политика     03.03.2020 - 17:04
На заседании фракции СН будет предварительное голосование за перезагрузку Кабмина
Фото: Елена Шуляк (kievvlast.com.ua)

Кадровые вопросы в Кабмине будут главной темой заседании фракции "Слуга народа"

На заседании фракции "Слуга народа" планируется предварительное голосование за кадровые изменения в Кабинете министров. Об этом сообщила представитель Кабмина в Верховной раде Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на заседании фракции состоится обсуждение, после чего возможно сигнальное голосование.

"Нужно посмотреть, есть ли 70% голосов фракции или нет. Если нет поддержки в 70%, то решение не принимается и даже не выносится на рассмотрение. Поэтому я думаю, что у нас сегодня будет жаркое заседание, где будем обсуждать не только законопроекты, но и кадровые вопросы, они сегодня более важны", - заявила Шуляк.

Она также отметила, что деятельность правительства в последние месяцы находится в фокусе различных атак.

"Мы помним и "пленки Гончарука" и скандал с зарплатами. Сейчас также мы видели определенные вбросы в отношении премьер-министра Тигипко... Могут быть и кадровые ротации, могут быть и усиления", - добавила Шуляк.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что главным кандидатом на пост премьер-министра является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныувольнениеСлуга народа
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