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У "СН" розповіли, коли відбудеться наступне позачергове засідання Ради

Новини » Політика     30.04.2020 - 16:13
У "СН" розповіли, коли відбудеться наступне позачергове засідання Ради
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Позачергове засідання відбудеться після 10 травня

Наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться через тиждень. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами народного депутата, парламент збереться на позачергове засідання не раніше 10 травня. Він не виключає, що засідання відбудеться у середу, четвер або п'ятницю.

"Я думаю, що це десь після 10-го травня. Це може бути в якийсь день, який ми визначимо. За традицією ми бачимо, що найкраще люди збираються в четвер чи п’ятницю. Тобто це через тиждень наступний четвер чи п’ятниця, можливо, середа. Якщо це можна буде зробити скоріше, ми зробимо так", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, що сьогодні відбулося позачергове засідання Верховної ради, на якому планувалося розглянути 17 питань порядку денного, серед яких застосування спеціальної процедури прийняття до законопроекту про банківську діяльність.

Як писало РБК-Україна, позачергове засідання було скликано на вимогу 159 народних депутатів. Розпорядження про скликання було підписано спікером ВР вчора, 29 квітня.

Крім того, з 20 травня парламент перейде до чергового режиму пленарних засідань. Також було ухвалено рішення, що щотижня з усіх парламентських фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи.

В уряд планують призначити ще кілька міністрів, - Арахамія Рада зможе прийняти законопроект про банки після 11 травня
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