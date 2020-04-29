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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 30 апреля

Новости » Политика     29.04.2020 - 15:48
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 30 апреля
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Начало заседания запланировано на 13:30

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в четверг, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Подчеркнем также, по инициативе Разумкова в 12:00 завтра состоится заседание согласительного совета парламента.

"Созвать внеочередное планерное заседание Верховной рады на 13:30", - указано в сообщении.

Заседание созвано по требованию 159 нардепов. Подчеркнем, что парламентарии рассмотрят 17 вопросов на заседании.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура опубликовал предварительную повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 30 апреля, в ходе внеочередного заседания Верховная рада рассмотрит около 20 законопроектов. Также анонсировалось, что заседание ВР должно начаться в 13:00.

К слову, вчера в "Слуге народа" заявляли, что в Раде еще продолжаются консультации по поводу назначения Михаила Саакашвили в состав Кабинета министров.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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