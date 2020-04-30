Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В повестке дня - 17 вопросов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 342 нардепа.

В повестку дня включены 17 вопросов, при этом в перечне отсутствует назначение Михаила Саакашвили в состав Кабинета министров. Парламентарии рассмотрят вопрос применения спецпроцедуры принятия к законопроекту о банка, а также ряд вопросов:

проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных - граждан Украины"

законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)"

законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"

проект постановления №3384 "Об Отчете Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы"

законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета"

проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины"

Напомним, вчера глава парламента подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания. Оно было созвано по требованию 159 нардепов.

Как писало РБК-Украина, на сайте парламента была обнародована повестка дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады на четверг, 30 апреля.