В СН рассказали, что Рада может рассмотреть на внеочередном заседании

Во фракции "Слуга народа" рассказали, какие вопросы Верховная рада может рассмотреть в ходе внеочередного пленарного заседания. Один из самых важных вопросов - разблокирование большой приватизации.
Об этом рассказала заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа в эфире "Украина 24".
"У нас было очень много важных законопроектов запланировано на эту неделю. В частности, законопроект о разблокировании большой приватизации. Я напоминаю, что мы заложили в государственный бюджет 12 млрд гривен поступлений от приватизации, и 9 из них должны поступить именно от большой приватизации", - сказала парламентарий.
По ее словам, это достаточно срочный вопрос.
"И если мы не разблокируем этот процесс, мы будем вынуждены еще больше занимать на внешнем и внутреннем рынках. Поэтому этот вопрос достаточно срочный, возможно он будет вынесен на внеочередное заседание", - сказала Пидласа.
Нардеп также отметила, что парламентарии могут рассмотреть и законопроект №3711-д о судебной реформе.
Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" не исключили, что на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. Однако дата проведения пока неизвестна.
Как писало РБК-Украина, вчера Рада взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли 160 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.
До завершения рассмотрения поправок нардепы могут принимать другие законопроекты только в ходе внеочередных заседаний.
Так, в начале декабря 2020-го Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194. Такое решение поддержали 260 парламентариев.