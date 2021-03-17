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В СН рассказали, что Рада может рассмотреть на внеочередном заседании

Автор: Юлия Струк

Во фракции "Слуга народа" рассказали, какие вопросы Верховная рада может рассмотреть в ходе внеочередного пленарного заседания. Один из самых важных вопросов - разблокирование большой приватизации.

Об этом рассказала заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа в эфире "Украина 24".

"У нас было очень много важных законопроектов запланировано на эту неделю. В частности, законопроект о разблокировании большой приватизации. Я напоминаю, что мы заложили в государственный бюджет 12 млрд гривен поступлений от приватизации, и 9 из них должны поступить именно от большой приватизации", - сказала парламентарий.

По ее словам, это достаточно срочный вопрос.

"И если мы не разблокируем этот процесс, мы будем вынуждены еще больше занимать на внешнем и внутреннем рынках. Поэтому этот вопрос достаточно срочный, возможно он будет вынесен на внеочередное заседание", - сказала Пидласа.

Нардеп также отметила, что парламентарии могут рассмотреть и законопроект №3711-д о судебной реформе.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" не исключили, что на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. Однако дата проведения пока неизвестна.

Как писало РБК-Украина, вчера Рада взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли 160 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.

До завершения рассмотрения поправок нардепы могут принимать другие законопроекты только в ходе внеочередных заседаний.

Так, в начале декабря 2020-го Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеСлуга народа
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