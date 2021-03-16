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Рада хочет завершить земельную реформу: нардепы прошли 160 правок из более 3 тысяч

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 15:17
Рада хочет завершить земельную реформу: нардепы прошли 160 правок из более 3 тысяч Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли 160 из 3128 правок ко второму чтению законопроекта №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Замглавы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram отметил, что переговоры глав фракций по "ускорению процесса правок" закончились ничем.

"Завершение земельной реформы движется... медленно. Инсайд: пока переговоры глав фракций по "ускорению процесса правок" закончились ничем. Поэтому нас ждут аналогичные дни еще всю неделю и внеочередные заседания после окончания основных", - заявил нардеп.

    Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что Верховная рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине для ее фактического завершения.

    Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020-го Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

    В середине ноября 2019 года Рада приняла этот закон за основу.

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