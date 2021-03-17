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Рада может собраться на внеочередное пленарное заседание на этой неделе, - нардеп

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 10:56
Рада может собраться на внеочередное пленарное заседание на этой неделе, - нардеп Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. На нем могут рассмотреть важные вопросы повестки дня.

Об этом рассказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа в эфире "Украина 24".

На данный момент работа ВР заблокирована голосованием за поправки к законопроекту о завершении земельной реформы.

"Есть вариант продолжить рассмотрение земельного законопроекта, но при этом созвать внеочередное заседание после пленарного в любой день, чтобы проголосовать наиболее важные законопроекты, которые стоят в повестке дня", - отметила депутат.

Напомним, вчера Верховная рада взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли 160 из 3128 правок ко второму чтению законопроекта №2194. Этот документ разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

До завершения рассмотрения правок нардепы могут принимать другие законопроекты лишь в ходе внеочередных заседаний.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020-го Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

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