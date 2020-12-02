Рада не смогла вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Закон направили на повторное второе чтение в профильный комитет.
Его разработали для передачи земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.
Кроме того, предлагалось внести изменения в земельное законодательство:
Напомним, в середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.
Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что вопрос распоряжения госземлями урегулируют в законопроекте №2194.