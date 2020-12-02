ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада не смогла вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности

Украина, Среда 02 декабря 2020 15:40
Рада не смогла вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон направили на повторное второе чтение в профильный комитет.

Его разработали для передачи земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

Кроме того, предлагалось внести изменения в земельное законодательство:

  • установить на законодательном уровне четкий, организационно простой и не затратный механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин;
  • предоставить органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов;
  • отказаться от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего политику в сфере земельных отношений, в пользу центрального органа, реализующего политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных и тому подобное.

Напомним, в середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что вопрос распоряжения госземлями урегулируют в законопроекте №2194.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная Радагоссобственностьземля

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь