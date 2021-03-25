В СН рассказали, когда появится "суд в смартфоне"

Глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин ("Слуга народа") рассказал, когда может появиться " суд в смартфоне ". По его словам, это может произойти в конце года.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне" .

По его словам, в этом случае работа онлайн даст серьезный антикоррупционный эффект.

Кроме того, алгоритмы "суда в смартфоне" как в Канаде, настроены в первую очередь на то, чтобы в максимальном количестве случаев добиваться мирного урегулирования спора между истцом и ответчиком.

"Мы планируем, чтобы это ("суд в смартфоне", - ред.) появилось до конца года", - заявил глава комитета.