В СН розповіли, коли з'явиться "суд в смартфоні"

Голова правового комітету Верховної ради Андрій Костін ("Слуга народу") розповів, коли може з'явитись " суд в смартфоні ". За його словами, це може статись вкінці року.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні" .

За його словами, в цьому випадку робота онлайн дасть серйозний антикорупційний ефект.

Крім того, алгоритми "суду в смартфоні" як в Канаді, налаштовані в першу чергу на те, щоб в максимальній кількості випадків досягати мирного врегулювання спору між позивачем і відповідачем.

"Ми плануємо, щоб це ("суд в смартфоні", - ред.) з'явилося до кінця року", - заявив голова комітету.