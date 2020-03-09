СН предложит нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД

Фракция "Слуга народа" предложит кандидатуру заместителя министра внутренних дел, который впоследствии сможет возглавить ведомство. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в интервью "24 канала".

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра", - заявила она.

По ее словам, у президента Владимира Зеленского пока нет кандидатуры, кто мог бы заменить Авакова.

"Есть вопрос к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно - и это правда - нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо", - рассказала Кравчук.

При этом Кравчук отметила, что Аваков «сумел удержать ситуацию» в Новых Санжарах, где прошли протесты во время эвакуации граждан, прибывших из Китая.

Напомним, новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады. Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров, в котором Аваков сохранил свою должность.

РБК-Украина писало, что Авакова могли переназначить только пакетным голосованием, иначе персонально не хватило бы голосов.