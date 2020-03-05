Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Больше всего замечаний депутаты высказывали по поводу переназначения Авакова

Министра внутренних дел Арсена Авакова могли переназначить только пакетным голосованием, иначе персонально не хватило бы голосов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Муки выбора: как "Слуга народа" назначила правительство Дениса Шмыгаля".

По словам присутствующих на заседании, больше всего замечаний депутаты высказывали по поводу переназначения Арсена Авакова, а также кандидатур на пост министра спорта Вадима Гутцайта и министра здравоохранения Ильи Емца.

Как объяснили РБК-Украина в монобольшинстве, Авакова могли переназначить только пакетным голосованием, в ином случае могло бы не хватить голосов.

Отметим, Аваков вошел в новый состав Кабмина.

Напомним, новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады.

Как известно, сегодня парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За назначение проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.