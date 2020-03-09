СН запропонує нового заступника Авакова, який в майбутньому зможе очолити МВС

Фракція "Слуга народу" запропонує кандидатуру заступника міністра внутрішніх справ, який згодом зможе очолити відомство. Про це заявила заступник глави фракції Євгенія Кравчук в інтерв'ю "24 каналу".

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте, і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра", - заявила вона.

За її словами, у президента Володимира Зеленського поки немає кандидатури, хто міг би замінити Авакова.

"Є питання до пана Авакова: і по поліції, і, очевидно, по іншим моментам. Очевидно - і це правда - немає до сих пір кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде добре", - розповіла Кравчук.

При цьому Кравчук зазначила, що Аваков «зумів утримати ситуацію» в Нових Санжарах, де пройшли протести під час евакуації громадян, які прибули з Китаю.

Нагадаємо, новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигаль, в середу, 4 березня 2020 року, склав присягу на позачерговому засіданні Верховної Ради. Денис Шмигаль представив склад свого Кабінету міністрів, в якому Аваков зберіг свою посаду.

РБК-Україна писало, що Авакова могли перепризначити тільки пакетним голосуванням, інакше персонально не вистачило б голосів.