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Новый Кабмин Шмыгаля принес присягу

Новости » Политика     04.03.2020 - 20:04
Новый Кабмин Шмыгаля принес присягу
Фото: новый Кабмин (РБК-Украина)

Вакантными остаются должности 4 министров

Новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, присягу сегодня принесли:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец - министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная - министр социальной политики;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский - министр финансов;
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий;
  • Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;
  • Андрей Таран - министр обороны.

Кроме того, сейчас остаются вакантными должности глав четырех министерств.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнем внеочередном заседании Верховная рада назначила новый состав Кабинета министров, который был предложен премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также парламент назначил новых министра иностранных дел и министра обороны.

Как известно, сегодня парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За назначение проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.

Рада назначила новый Кабмин Шмыгаля Шмыгаль представил состав своего Кабмина
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