Шмыгаль представил состав своего Кабмина
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
В СН ранее анонсировали доназначение нескольких министров на следующей пленарной неделе
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль представил состав своего Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
- Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
- Илья Емец - министр здравоохранения;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная - министр социальной политики;
- Денис Малюська - министр юстиции;
- Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский - министр финансов;
- Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий;
- Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;
- Андрей Таран - министр обороны.
Новый премьер отметил, что в Кабмине остаются вакантными должности четырех министров.
Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон ранее отмечал, что нет определенности с кандидатом на пост министра экономики, министра аграрной политики, министра образования, министра энергетики и министра культуры.
Как писало РБК-Украина, Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.