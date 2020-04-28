СН подала зміни до постанови про ВСК по розслідуванню зловживань з держбюджетом

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонується включити до складу комісії ще одного нардепа

У Верховній раді зареєстровано проект постанови №3400 "Про внесення змін до постанови ВР "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований у понеділок, 27 квітня. Його автор - замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Проектом пропонується встановити, що основним завданням ТСК є розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до недоотримання доходів держбюджету України в особливо великих розмірах, у період з січня 2019 року по цей час (замість "з 1 вересня 2019 року").

Крім того, до складу комісії передбачається включити ще одного нардепа від СН - Мар'яна Заблоцького.

Нагадаємо, раніше Корнієнко анонсував подачу змін до постанови про створення ТСК. Він наголошував, що розслідуватись мають дії урядів за керівництвом Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні минулої п'ятниці Верховна рада схвалила створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті, за проект проголосували 324 парламентарії.

Зазначимо, у понеділок постанова була оприлюднена у виданні "Голос України".