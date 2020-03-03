В СН ожидают, что силовики подадут в Раду письменные отчеты

Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Отчеты ожидают от СБУ, Офиса генпрокурора и НАБУ

Народные депутаты ожидают получить от руководителей Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора и Национального антикоррупционного бюро письменные отчеты о результатах работы на должностях. Об этом заявила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий отметила, что увидеть письменные отчеты необходимо, чтобы проанализировать результаты.

"Жду отчет правоохранительных органов. И СБУ, и НАБУ, и генпрокурор будут отчитываться. Очень хотелось бы увидеть письменные отчеты, чтобы могли проанализировать результаты... 5 минут на каждого из них будет мало, даже 3-4 вопроса это тоже мало, чтобы оценить, что же было сделано. Я бы очень хотела, чтобы мы видели анализ. Даже если он отрицательный, и мы видим, где дальше работать. Вот что мы ждем от отчета", - заявила Верещук.

"Сегодня здесь в 19:00 будет заседание фракции. Я очень надеюсь, что мы решим вопрос переформатирования правительства", - добавила нардеп.

Напомним, ранее анонсировалось, что СН планирует на заседании 3 марта обсудить вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах.

Как писало РБК-Украина, во время внеочередного заседания 4 марта нардепы заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов.

Так, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что во время внеочередного заседания Верховной рады в среду представители правоохранительных органов будут иметь 5 минут для отчета перед нардепами.