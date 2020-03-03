У СН очікують, що силовики подадуть в Раду письмові звіти

Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Звіти очікують від СБУ, Офісу генпрокурора та НАБУ

Народні депутати очікують отримати від керівників Служби безпеки України, Офісу генпрокурора та Національного антикорупційного бюро письмові звіти про результати роботи на посадах. Про це заявила депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар зазначила, що побачити письмові звіти необхідно, аби проаналізувати результати.

"Очікую на звіт правоохоронних органів. І СБУ, і НАБУ, і генпрокурор будуть звітувати. Дуже хотілось би побачити письмові звіти, аби могли проаналізувати результати… 5 хвилин на кожного з них буде замало, навіть 3-4 питання це теж замало, аби оцінити, що ж насправді було зроблено. Я би дуже хотіла, щоб ми бачили аналіз. Навіть якщо він є негативний, і ми бачимо, де далі працювати. Ось що ми чекаємо від звіту", - заявила Верещук.

"Сьогодні тут о 19:00 буде засідання фракції. Я дуже сподіваюсь, що ми вирішимо питання переформатування уряду", - додала нардепа.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що СН планує на засіданні 3 березня обговорити питання можливих кадрових змін у правоохоронних органах.

Як писало РБК-Україна, під час позачергового засідання 4 березня нардепи заслухають звіти силових і антикорупційних органів.

Так, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що під час позачергового засідання Верховної ради в середу представники правоохоронних органів будуть мати 5 хвилин для звіту перед нардепами.