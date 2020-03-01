ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разумков уточнил повестку дня внеочередного заседания Рады

Новости » Политика     01.03.2020 - 14:19
Разумков уточнил повестку дня внеочередного заседания Рады
Фото: Верхована Совет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время заседания отчитаются руководители силовых органов, а также будут присутствовать все члены правительства, к которым также есть вопросы

Во время внеочередного заседание Верховной рады 4 марта заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Разумков, сейчас парламент рассматривает законопроект о земле и до окончания не имеет права заниматься другими вопросами.

Спикер парламента сообщил, что он общался с президентом Владимиром Зеленским, который обратился к Верховной раде с требованием созвать внеочередное заседание.

"Именно поэтому есть важные законопроекты и темы, которые сегодня находятся на повестке дня общества. Поэтому президент предлагает их рассмотреть", - сказал он.

По его словам, во время заседания будут отчитываться руководство Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора.

В то же время он сказал, что пункт повестки дня "о Кабинете министров" яваляется "достаточно широким". Он выразил уверенность, что в Раде будут присутствовать все члены правительства, которые "смогут ответить на вопросы как общества, так и народных депутатов".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.

Как сообщало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что в Верховную раду по состоянию на 1 марта не поступало заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука.

В Верховной раде пока нет заявления Гончаркука об отставке Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотставкаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь