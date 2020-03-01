Разумков уточнил повестку дня внеочередного заседания Рады

Фото: Верхована Совет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время заседания отчитаются руководители силовых органов, а также будут присутствовать все члены правительства, к которым также есть вопросы

Во время внеочередного заседание Верховной рады 4 марта заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Разумков, сейчас парламент рассматривает законопроект о земле и до окончания не имеет права заниматься другими вопросами.

Спикер парламента сообщил, что он общался с президентом Владимиром Зеленским, который обратился к Верховной раде с требованием созвать внеочередное заседание.

"Именно поэтому есть важные законопроекты и темы, которые сегодня находятся на повестке дня общества. Поэтому президент предлагает их рассмотреть", - сказал он.

По его словам, во время заседания будут отчитываться руководство Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора.

В то же время он сказал, что пункт повестки дня "о Кабинете министров" яваляется "достаточно широким". Он выразил уверенность, что в Раде будут присутствовать все члены правительства, которые "смогут ответить на вопросы как общества, так и народных депутатов".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.

Как сообщало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что в Верховную раду по состоянию на 1 марта не поступало заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука.