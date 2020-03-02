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В Раде объяснили, как будут отчитываться правоохранители

Новости » Политика     02.03.2020 - 23:35
В Раде объяснили, как будут отчитываться правоохранители
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Стефанчука, будет максимально расширенное заслушивания всех силовиков

Во время внеочередного заседания Верховной рады в среду представители правоохранительных органов будут иметь 5 минут для отчета перед депутатами. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук во время эфира программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, после отчета депутаты будут задавать вопросы правоохранителям.

"Это будет в форме отчетной информации. Мы определили по 5 минут на каждый правоохранительный орган. После этого каждая каждая из фракций сможет задать по два вопроса любому из представителей силового блока. После этого еще три вопроса смогут задать депутаты, которые не входят во фракции. Будет максимально расширенное заслушивания всех силовиков. Нам надо дать ответ, какие перспективы того, что будут выполнены программа и обещания, которые президент вместе с партией "Слуга народа" давал", - заявил Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. Оно будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром во вторник, 3 февраля.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кабмин необходимо усилить новыми кадрами из-за возможности приближения экономического кризиса и эпидемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, также во время внеочередного заседания 4 марта нардепы заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеРуслан Стефанчук
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