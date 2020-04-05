У СН не виключають, що до закону про банки подадуть до 10 тисяч правок

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач / РБК-Україна)

Станом на зараз подано 5 тисяч правок

У фракції "Слуга народу" не виключили, що до закону про банки буде подано до 10 тисяч поправок. Про це заявив голова фракції СН Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна".

Він підкреслив, що до закону вже подано 5 тисяч правок.

"Станом на зараз важко визначитись. Тому що було подано 5 тисяч правок. До землі для порівняння було 4018. І це зайняло понад місяць у розгляді. І ще не кінець, тому що є час до кінця тижня, коли інші депутати можуть подавати ще правки. Я не виключаю варіант, коли може бути 10 тисяч правок до цього законопроекту", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія пояснив мету прийняття Верховною радою закону про банки. За його словами, і отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і закон про банки є поганими рішеннями. Однак, їх потрібно прийняти у зв'язку із загрозою дефолту.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 березня ВР прийняла законопроект про банки (№2571-д) в першому читанні. Закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Так, 2 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі тижні Україна підпише угоду про розширену співпрацю з Міжнародним валютним фондом.