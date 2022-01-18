СН хочет принять новые законы о деолигархизации в 2022 году: о чем идет речь

"Есть законопроекты об усилении Антимонопольного комитета - №5431, который уже проголосован за основу и №5432. Сейчас Минюст и антикоррупционный комитет парламента работают над написанием законопроекта о лоббизме", - рассказала Кравчук.

Вместе с тем, по ее словам, планируется принять изменения в закон о политических партиях, чтобы ограничить возможность их финансирования олигархами, а также внести изменения в антикоррупционное законодательство.

