СН хочет принять новые законы о деолигархизации в 2022 году: о чем идет речь

В партии "Слуга народа" планируют принять дополнительные законопроекты, направленные на борьбу с олигархами. Некоторые из них уже зарегистрированы в Раде, еще часть - в стадии разработки у Кабмина.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, говорится в материале "Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год".
"Есть законопроекты об усилении Антимонопольного комитета - №5431, который уже проголосован за основу и №5432. Сейчас Минюст и антикоррупционный комитет парламента работают над написанием законопроекта о лоббизме", - рассказала Кравчук.
Вместе с тем, по ее словам, планируется принять изменения в закон о политических партиях, чтобы ограничить возможность их финансирования олигархами, а также внести изменения в антикоррупционное законодательство.
Напомним, РБК-Украина также сообщало, что одна из реформ, которой депутаты Верховной рады хотят дать старт в этом году, касается налогов. Сейчас в парламенте есть две концепции того, как она должна выглядеть.