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Налоговая реформа: в Раде рассказали, какие изменения готовят украинцам

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Киев, Вторник 18 января 2022 13:16
Налоговая реформа: в Раде рассказали, какие изменения готовят украинцам Фото: в Раде готовятся к налоговой реформе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Одна из реформ, которой депутаты Верховной рады хотят дать старт в этом году, касается налогов. Сейчас в парламенте есть две концепции того, как она должна выглядеть.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год".

Как рассказал РБК-Украина первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк (партия "Голос"), первая концепция выдвинута от представителей монобольшинства во главе с Даниилом Гетманцевим.

В то же время, по его словам, вторая концепция - предложенная "Голосом".

Железняк уточнил, что некоторые идеи обеих концепций совпадают. Как, например, объединение трех взносов - военного, НДФЛ и ЕСВ - в один платеж с одновременным снижением.

"Это реформа налогообложения доходов физических и юридических лиц, но это точно не эта сессия, потому как еще даже не внесен законопроект", - пояснил изданию председатель профильного комитета Даниил Гетманцев (СН).

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