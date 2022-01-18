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СН хоче прийняти нові закони про деолігархізацію у 2022 році: про що йдеться

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У партії "Слуга народу" планують ухвалити додаткові законопроекти, спрямовані на боротьбу з олігархами. Деякі з них вже зареєстровані в Раді, ще частина - в стадії розробки у Кабміну.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, йдеться в матеріалі "Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік".

"Є законопроекти про посилення Антимонопольного комітету - №5431, який вже проголосований за основу, і №5432. Зараз Мін'юст і антикорупційний комітет парламенту працюють над написанням законопроекту про лобізм", - розповіла Кравчук.

Разом з тим, за її словами, планується прийняти зміни до закону про політичні партії, щоб обмежити можливість їхнього фінансування олігархами, а також внести зміни в антикорупційне законодавство.

Нагадаємо, РБК-Україна також повідомляло, що одна з реформ, якій депутати Верховної ради хочуть дати старт цього року, стосується податків. Наразі у парламенті є дві концепції того, як вона має виглядати.

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