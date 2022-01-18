СН хоче прийняти нові закони про деолігархізацію у 2022 році: про що йдеться

"Є законопроекти про посилення Антимонопольного комітету - №5431, який вже проголосований за основу, і №5432. Зараз Мін'юст і антикорупційний комітет парламенту працюють над написанням законопроекту про лобізм", - розповіла Кравчук.

Разом з тим, за її словами, планується прийняти зміни до закону про політичні партії, щоб обмежити можливість їхнього фінансування олігархами, а також внести зміни в антикорупційне законодавство.

