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Египет договорился о перемирии в секторе Газа с 20:00, - Al Jazeera

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Каир, Воскресенье 07 августа 2022 16:31
Египет договорился о перемирии в секторе Газа с 20:00, - Al Jazeera Фото: последствия ударов по Газе (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня в 20:00 начнется перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями "Исламского джихада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что в ближайшее время египетские официальные лица выступят с соответствующим заявлением. Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в 20:00. Пока неизвестно, сколько он продлится.

При этом официально пока ни Израиль, ни "Исламский джихад" публично не заявляли о своем согласии на прекращение огня.

Напомним, ранее The Times of Israel со ссылкой на источники писало, что Израиль согласился на прекращение огня и ждет ответа от палестинской стороны.

До этого министр финансов Авигдор Либерман говорил, что Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа, и назвал условие для этого.

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