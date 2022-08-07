Египет договорился о перемирии в секторе Газа с 20:00, - Al Jazeera

Сегодня в 20:00 начнется перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями "Исламского джихада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что в ближайшее время египетские официальные лица выступят с соответствующим заявлением. Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в 20:00. Пока неизвестно, сколько он продлится. При этом официально пока ни Израиль, ни "Исламский джихад" публично не заявляли о своем согласии на прекращение огня.