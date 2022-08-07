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Израиль согласен на прекращение огня в секторе Газа, - The Times of Israel

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Тель-Авив, Воскресенье 07 августа 2022 15:31
Израиль согласен на прекращение огня в секторе Газа, - The Times of Israel Фото: израильская система ПВО "Железный купол" (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Израиль дал согласие на предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа по гуманитарным соображениям. Но террористы из "Исламского джихада" отказываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что предлагалось два временных интервала для прекращения боевых действий - в 06:00 утра в понедельник или в 03:00 во вторник. Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности подтвердил контакты по поводу перемирия при посредничестве Египта.

По данным новостного сайта Walla, Израиль обеспокоен тем, что ухудшение гуманитарной ситуации в Газе может привести к тому, что ХАМАС присоединится к боевым действиям. До сих пор террористическая группировка, которая управляет Газой, оставалась в стороне.

В то же время палестинские источники отмечают, что "Исламский джихад" снова отказался от предложения Египта.

Напомним, накануне израильский министр финансов Авигдор Либерман заявил о том, что Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа, если террористы прекратят наносить ракетные удары.

Сегодня ЦАХАЛ объявил о нейтрализации военного руководства "Исламского джихада".

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