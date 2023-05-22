Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ

Сьогодні, 22 травня, Telegram-канали повідомили про нібито новий рейд "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію РФ. У мережі з'явилися відео з військовими, танками і навіть гелікоптером, хоча офіційних підтверджень ані з української, ані з російської сторони немає.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію на даний момент.

Ще один рейд?

Вранці у мережі з'явилося звернення бійців легіону "Свобода Росії", в якому вони анонсували "повернення додому".

"Жителі Росії! Ми - такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє тільки те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Але сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє . Диктатурі Кремля настав час покласти край. Легіон повертається додому", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

Також вони попросили жителів прикордонних районів не чинити спротив та не боятися, оскільки бійці не чіпають цивільних. Деталі мають з'явитися пізніше.

Фото: скріншот повідомлення в Telegram-каналі легіону "Свобода Росії" (t.me/legionoffreedom)

Що стосується географії нового рейду, то "Російський добровольчий корпус" опублікував три відео, зняті вночі. На кожному - назви населених пунктів на в'їзді: "Безлюдівка", "Чуровичі" та "Любимівка". Перший і другий знаходяться у Бєлгородській та Брянській областях, третій, ймовірно, у Курській.

Фото: прикордонні Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка (google.com/maps)

На підтвердження можливого проникнення на територію Росії поширюються відео з танками та гелікоптером. На них також є невідомі люди у військовій формі та жовтими пов'язками, характерними для українських сил.

Зазначимо, офіційного підтвердження чи спростування того, що це саме українська техніка, поки немає. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, з якого випливає, що "танки щось перетинають". За його словами, імовірно, кордон із Росією в районі КПП "Грайворон".

Крім того, російські Telegram-канали пишуть про бої в районі села Дронівка (Бєлгородська область) із залученням військової техніки та дронів. Цікаво, що пропагандистські ЗМІ та представники влади не коментують можливий рейд.

Оновлено на 14:00

Легіон "Свобода Росії" повідомляє про те, що підрозділи нібито зайняли населений пункт Козинка (Білгородська область), а до Грайворона "заходять передові загони".

Фото: скріншот повідомлення легіону "Свобода Росії"

У прикордонних районах голосно

Станом на зараз є офіційні російські дані лише про обстріли прикордонних районів. Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, під обстрілом Грайворонський міський округ, є прильоти в селах Козинка, Гора-Подол та Замостя. А у Новій Таволжанці нібито з безпілотника скинули вибуховий пристрій.

Місцеві Telegram-канали публікують фото наслідків та відео зі звуками вибухів.

У Бєлгородській області намагаються збити невідомі безпілотники, а в самому обласному центрі лунають сирени повітряної тривоги.

Зазначимо, у мережі також з'явилося відео з наслідками прильоту по прикордонному пункту. Російські канали пишуть про знищення митниці у Грайвороні, а також про те, що нібито поранено та загинули десятки осіб.

У Росії говорять про інформаційну атаку. В Україні - про хаос, який посилюватиметься

Губернатор Гладков уже записав відео із дивним спростуванням. За його словами, у Грайворонському районі немає жертв, а в мережі розпочалася інформаційна атака. Повідомлення про бої або можливий рейд він не коментував.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив лише про обстріл села Хромне Климівського району. Федеральні російські ЗМІ досі ніяк не відреагували, а військові пабліки називають масові повідомлення про можливий рейд та проникнення на територію РФ навмисною дезінформацією.

Зазначимо, що українська сторона офіційно не підтверджує новий рейд. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував події у Бєлгородській області таким чином.

"Що стосується подій на території так званої Російської Федерації, ми бачимо продовження деградації інфраструктури, продовження хаосу. Це тягне за собою повномасштабне вторгнення рашистської армії проти України. І ось ця деградація і хаос будуть лише посилюватися. Не тільки в Бєлгородській області, але й на території усієї так званої РФ. Безумовно, це стосується і столичного регіону", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Підтверджені рейди

Перший підтверджений рейд на територію Росії відбувся 2 березня 2023 року. Тоді "Російський добровольчий корпус" проник у прикордонні села Сушани та Любечани Брянської області.

Після заяви ФСБ про "диверсантів" у мережі розійшлися відео з чоловіками у військовій формі та жовтими пов'язками біля фельдшерського пункту у Любечанах та на фоні поштового відділення. Також повідомлялося про перестрілку в одному із сіл. Російські ЗМІ писали, що у другій половині дня не було ознак активності, і група вийшла з території РФ. ФСБ заявляла про нібито масований удар по ній, проте реальних доказів цього немає.

Один із бійців РДК в інтерв'ю російському виданню "Важливі історії" розповів, що операцію провели силами 45 осіб, серед яких були й члени партизанської мережі, яка діє на російській території.

Російська влада назвала інцидент терактом і звинуватила Україну. Президент Володимир Путін не назвав саме тих, хто, за його версією, стояв за подією, проте згадав "неонацистів" та пообіцяв "дотиснути" винних.

Українська сторона спростувала зв'язок з інцидентом та заявила, що не відправляла "диверсійно-розвідувальні групи". Згодом "Російський добровольчий корпус" заявив, що погодив цей рейд з Україною. А також опублікував трихвилинне відео про події початку березня.

За місяць у квітні РДК зробив чергову вилазку до Брянської області, що викликало новий переполох у Росії.