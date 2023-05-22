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Подоляк про події в Бєлгородській області: Україна спостерігає, але не має відношення

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Понеділок 22 травня 2023 16:35
Подоляк про події в Бєлгородській області: Україна спостерігає, але не має відношення Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна спостерігає за операцією "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього відношення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення", - наголосив Подоляк.

За його словами, у Росії "танки продають у будь-якому військовоторгу", а підпільні партизанські загони складаються з громадян РФ.

Операція "РДК" у Бєлгородській області

Сьогодні, 22 травня, вранці у прикордонних пунктах Бєлгородської області пролунали вибухи. Пізніше бійці РДК, які допомагають захищати Україну від російського вторгнення, заявили про свою операцію в регіоні.

При цьому у ГУР наголошували, що метою таких дій є створення "зони безпеки" у Бєлгородській області, з якої росіяни обстрілюють Харківську область.

Більш детально про події у Бєлгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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