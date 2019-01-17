Смолий рассказал, когда будет введен в действие закон "О валюте"

Фото: Яков Смолий (Press office NBU)

Смолий заверил, что НБУ и в дальнейшем будет работать для обеспечения ценовой и финансовой стабильности

Национальный банк начинает 2019 год с валютной либерализации. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что закон "О валюте" будет введен в действие с 7 февраля.

"Подводя итоги года, отмечу, что мы и в дальнейшем будем работать для обеспечения ценовой и финансовой стабильности как фундамента для устойчивого экономического роста. Мы начинаем 2019-й с долгожданной валютной либерализации. Уже 7 февраля будет введен в действие поддержанный вами (ВР, - ред.) закон о валюте и валютных операциях. Одновременно с ним, и соответствующее подзаконное регулирование Национального банка", - сказал глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что новый режим осуществления валютных операций станет существенно проще для украинцев.

"Новый режим осуществления валютных операций станет существенно проще для граждан и бизнеса. Мы и в дальнейшем будем приближать его к нашей общей цели - свободе движения капитала", - сообщил глава Нацбанка.

Напомним, Смолий в ходе выступления в ВР в четверг заявил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко в июле 2018 года подписал закон о валюте.

Добавим, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.