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Порошенко подписал закон о валюте

НовостиПолитика    04.07.2018 - 15:14
Иллюстративное фото (president.gov.ua)
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса 4 июля

Президент Украины Петр Прошенко в среду, 4 июля, подписал закон о валюте. об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша совместная победа", - написал президент.

По информации пресс-службы главы государства, подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса.

Напомним, 21 июня парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" относительно установления режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Закон вводит новый режим валютного регулирования. Документом предусмотрено определение категориально-терминологического аппарата валютного регулирования, установление общего режима проведения валютных операций на территории Украины, деталей осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведения операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей. 

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Теги публикации: валюта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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