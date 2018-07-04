Порошенко подписал закон о валюте

Подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса 4 июля

Президент Украины Петр Прошенко в среду, 4 июля, подписал закон о валюте. об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша совместная победа", - написал президент.

По информации пресс-службы главы государства, подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса.

Напомним, 21 июня парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" относительно установления режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Закон вводит новый режим валютного регулирования. Документом предусмотрено определение категориально-терминологического аппарата валютного регулирования, установление общего режима проведения валютных операций на территории Украины, деталей осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведения операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.