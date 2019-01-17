ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Смолій розповів, коли буде введено у дію закон "Про валюту"

Новини » Політика    17.01.2019 - 18:21
Смолій розповів, коли буде введено у дію закон "Про валюту"
Фото: Яків Смолій (Press office NBU)

Смолій запевнив, що НБУ і надалі буде працювати для забезпечення цінової та фінансової стабільності

Національний банк розпочинає 2019 рік з валютної лібералізації. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що закон "Про валюту" буде введено у дію з 7 лютого.

"Підсумовуючи результати року, зазначу, що ми і надалі будемо працювати для забезпечення цінової та фінансової стабільності як фундаменту для стійкого економічного зростання. Ми розпочинаємо 2019 рік з довгоочікуваної валютної лібералізації. Уже 7 лютого буде введено у дію підтриманий вами (ВР, - ред.) закон про валюту та валютні операції. Одночасно з ним, і відповідне підзаконне регулювання Національного банку", - сказав глава НБУ.

Смолій підкреслив, що новий режим здійснення валютних операцій стане суттєво простішим для українців.

"Новий режим здійснення валютних операцій стане суттєво простішим для громадян та бізнесу. Ми і надалі наближатимемо його до нашої спільної мети - свободи руху капіталу", - повідомив глава Нацбанку.

Нагадаємо, Смолій у ході виступу у ВР у четвер заявив, що Україна в 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко у липні 2018 року підписав закон про валюту.

Додамо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара в 2019 році.

НБУ перерахує до держбюджету майже 45 млрд гривень прибутку за 2018 Глава НБУ анонсував зниження облікової ставки
Новини України Національний банк УкраїнивалютаЯків Смолій
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся