Смолій розповів, коли буде введено у дію закон "Про валюту"

Фото: Яків Смолій (Press office NBU)

Смолій запевнив, що НБУ і надалі буде працювати для забезпечення цінової та фінансової стабільності

Національний банк розпочинає 2019 рік з валютної лібералізації. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що закон "Про валюту" буде введено у дію з 7 лютого.

"Підсумовуючи результати року, зазначу, що ми і надалі будемо працювати для забезпечення цінової та фінансової стабільності як фундаменту для стійкого економічного зростання. Ми розпочинаємо 2019 рік з довгоочікуваної валютної лібералізації. Уже 7 лютого буде введено у дію підтриманий вами (ВР, - ред.) закон про валюту та валютні операції. Одночасно з ним, і відповідне підзаконне регулювання Національного банку", - сказав глава НБУ.

Смолій підкреслив, що новий режим здійснення валютних операцій стане суттєво простішим для українців.

"Новий режим здійснення валютних операцій стане суттєво простішим для громадян та бізнесу. Ми і надалі наближатимемо його до нашої спільної мети - свободи руху капіталу", - повідомив глава Нацбанку.

Нагадаємо, Смолій у ході виступу у ВР у четвер заявив, що Україна в 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко у липні 2018 року підписав закон про валюту.

Додамо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара в 2019 році.