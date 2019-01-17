Глава НБУ констатировал восстановление макрофинансовой стабильности

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Экономика растет, курс гривны стабилен

Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года. Об этом во время выступления в Верховной раде заявил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"2018 год отметился восстановлением макрофинансовой стабильности, которую в последний раз Украина видела еще до аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе", - сказал он.

Как отметил Смолий, украинская экономика росла максимальными темпами за семь последних лет. По данным НБУ, рост ВВП будет на уровне 3,4%.

Кроме того, инфляция на уровне 9,8% была самой низкой за последние пять лет, а международные резервы достигли пятилетнего максимума в 20,8 млрд долларов.

Смолий также отметил стабильность курса национальной валюты к доллару в течение года. Он напомнил, что официальный курс даже вырос на 1,4%.

"Это признак стабилизации на валютном рынке", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.

При этом руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,99 грн/доллар.