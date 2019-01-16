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Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год

Новости » Финансы    16.01.2019 - 14:23
Глава НБУ дал прогноз курса гривны на 2019 год
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

В НБУ надеются на стабильный курс в течение года

Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Смолий отметил, что колебания курса гривни к доллару в течение года могут наблюдаться, поскольку внешняя конъюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке. Кроме того, на валюный рынок влияют цены на энергетические ресурсы.

"Для сглаживания колебаний достаточно золотовалютных резервов. Мы имеем опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний. Однако все будет зависеть от того, как будет складироваться ситуация на внешних торговых и сырьевых рынках", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, средневзвешенный курс гривны по операциямя с наличными долларами за 2018 год вырос: в продаже на 1,03% с 2760,73 за 100 долларов в 2789,29, покупки - на 0,94% с 2744,07 к 2769,92.

Напомним, расчеты госбюджета на 2019 год осуществлен с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.

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Темы: Курс доллара
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