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Смолий назвал цель действий НБУ на валютном рынке

Новости » Экономика    28.08.2019 - 13:45
Смолий назвал цель действий НБУ на валютном рынке
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

НБУ регулирует не курс, а уровень колебаний на рынке

Национальный банк Украины (НБУ) покупкой или продажей валюты на межбанковском валютном рынке пытается снизить колебания курса. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отметил Смолий, НБУ не может ставить цель покупать валюты больше или меньше, чем позволяет рынок.

"Большая покупка сформировала бы дефицит валюты, переломила тренд курса и гривна начала бы обесцениваться. Это не является нашей целью. Наша цель - не допустить большой волатильности курса, поскольку это плохо сказывается на ценовой стабильности", - добавил глава НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с начала года до 27 августа купил на межбанке валюты на 3,206 долларов и продал на 248 млн долларов.

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил заместитель председателя НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнения резервов и недопущения резких колебаний.

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